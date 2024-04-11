Дефицит бюджета США в марте сократился на 38%, в I финполугодии превысил $1 трлн

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в марте составил $236 млрд, что на 38% ниже показателя за тот же месяц прошлого года ($378 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Дефицит фиксируется седьмой месяц подряд.

Доходы бюджета США увеличились на 6% - до $332 млрд, а расходы сократились на 18% и составили $569 млрд.

За шесть месяцев 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США составило $1,07 трлн, во многом из-за увеличения процентных выплат по госдолгу на фоне высокой ставки Федрезерва. Выплаты процентов по долгу за шесть месяцев составили $429 млрд против $301 млрд за аналогичный период годом ранее.

Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 фингода, который завершился 30 сентября, составило $1,7 трлн, увеличившись на 23%. В текущем фингоду ожидается сокращение до $1,5 трлн.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.