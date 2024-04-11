Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Дефицит бюджета США в марте сократился на 38%, в I финполугодии превысил $1 трлн

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в марте составил $236 млрд, что на 38% ниже показателя за тот же месяц прошлого года ($378 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Дефицит фиксируется седьмой месяц подряд.

Доходы бюджета США увеличились на 6% - до $332 млрд, а расходы сократились на 18% и составили $569 млрд.

За шесть месяцев 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США составило $1,07 трлн, во многом из-за увеличения процентных выплат по госдолгу на фоне высокой ставки Федрезерва. Выплаты процентов по долгу за шесть месяцев составили $429 млрд против $301 млрд за аналогичный период годом ранее.

Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 фингода, который завершился 30 сентября, составило $1,7 трлн, увеличившись на 23%. В текущем фингоду ожидается сокращение до $1,5 трлн.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

Федрезерв США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложил с лета повысить минимальную цену на водку до 299 руб. за 0,5 л

Минфин предложил с лета повысить минимальную цену на водку до 299 руб. за 0,5 л

Доля в "Русэнергосбыте", идентичная пакету Enel, перешла на баланс самой компании

Доля в "Русэнергосбыте", идентичная пакету Enel, перешла на баланс самой компании

Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года

Глава RWE допустил, что германская промышленность не восстановится после энергокризиса

Глава RWE допустил, что германская промышленность не восстановится после энергокризиса

Инфляция в РФ в марте составила 0,39%, годовая выросла до 7,72%

Возобновление цикла Орского НПЗ будет зависеть от паводка

Chery в 2023 г. нарастила выручку в России в 3,8 раза, до рекорда для рынка

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });