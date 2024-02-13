Brent подорожала до $82,08 за баррель

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти медленно растут утром во вторник, трейдеры оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев поставок с Ближнего Востока.

К 8:12 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,1%), до $82,08 за баррель. В понедельник Brent подешевела на 19 центов, до $82 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,12 (0,16%), до $77,04 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 8 центов - до $76,92 за баррель.

Ожидания, что Федеральная резервная система будет дольше, чем прогнозировалось ранее, удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне, оказывают давление на прогнозы спроса и выступают в качестве негативного фактора для нефтяных котировок, сказал MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Обнародованные в понедельник данные Федрезерва указали на то, что инфляционные ожидания потребителей в Штатах на ближайшие три года снизились до 2,4%, что стало позитивным сигналом для рынка, добавил Ричи.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в минувшие выходные заявил, что "развитие событий в секторе Газа движется к дипломатическому решению", что дало инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке.