Глава Банка Англии ждет улучшения ситуации в британской экономике

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк Англии ждет улучшения ситуации в британской экономике, даже если данные укажут на техническую рецессию, сказал глава ЦБ Эндрю Бейли.

Предварительные данные о британском ВВП за четвертый квартал будут обнародованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что они укажут на сокращение экономики в октябре-декабре на 0,1%, как и в июле-сентябре. Если прогноз сбудется, это будет соответствовать техническому определению рецессии.

Даже если рецессия в стране случится, она будет очень мягкой, заявил Бейли, выступая на мероприятии в Университете Лафборо.

"Я бы в первую очередь обратил внимание на индикаторы, которые указывают на некоторые признаки улучшения", - сказал он.

Банк Англии прогнозирует рост ВВП Великобритании по итогам 2024 года на 0,25% и ожидает ускорения подъема до 0,75% в 2025 году.