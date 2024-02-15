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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

ВВП Великобритании в IV квартале сократился на 0,3%, сильнее прогноза

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Объем экономики Великобритании в четвертом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS).

Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,1%, сообщает Trading Economics. В третьем квартале экономика страны уменьшилась на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев.

Таким образом, экономика страны вошла в рецессию.

Потребительские расходы в октябре-декабре уменьшились на 0,1%, государственные расходы - на 0,3%, капиталовложения бизнеса - выросли на 1,4%.

В сфере услуг было зафиксировано снижение на 0,2%, в строительной отрасли - на 1,3%, в производственном секторе - на 1%.

Экспорт сократился на 2,9%, импорт - на 0,8%.

Британский ВВП в октябре-декабре снизился на 0,2% в годовом выражении после роста на такую же величину кварталом ранее.

ONS Великобритания
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