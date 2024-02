Производитель игрушек Hasbro в IV квартале резко увеличил чистый убыток

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Hasbro Inc. в IV квартале резко увеличил чистый убыток, что стало неожиданностью для аналитиков, а также дал слабый прогноз на год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре 2023 г. составил $1,061 млрд, или $7,64 в расчете на акцию, по сравнению со $128,9 млн, или $0,93 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль рухнула на 71% - до $0,38 на акцию.

Выручка уменьшилась на 23% - до $1,289 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали чистую прибыль на уровне $0,59 на акцию, скорректированную - $0,65 на акцию, выручку - $1,34 млрд.

Негативное влияние на финансовые показатели оказало масштабное списание стоимости материальных и нематериальных активов, часть которого была связана с продажей кино- и телевизионного бизнеса eOne. Hasbro завершила продажу eOne компании Lions Gate Entertainment в декабре.

Выручка Hasbro в сегменте Entertainment, включающем производство, распространение и лицензирование видеоконтента, в четвертом квартале упала на 49% (до $172 млн), в сегменте потребительской продукции - на 25% (до $754 млн).

При этом доходы подразделения Wizards of the Coast and Digital Gaming, специализирующегося на настольных и цифровых играх (таких как коллекционная карточная игра Magic: The Gathering и настольная ролевая игра Dungeons & Dragons) выросли на 7% - до $363 млн.

Hasbro прогнозирует, что по итогам 2024 года выручка в сегменте потребтоваров упадет на 7-12%, в сфере настольных и цифровых игр - на 3-5%. Также компания планирует получить скорректированную EBITDA в диапазоне $0,925-1 млрд при прогнозе экспертов в $1,05 млрд.

Совет директоров компании утвердил дивиденды в размере $0,7 на акцию (как и в предыдущем квартале). Выплаты назначены на 15 мая, реестр акционеров закроется 1 мая.

Котировки акций Hasbro падают более чем на 14% в ходе предварительных торгов во вторник. Рыночная стоимость компании за последние три месяца повысилась на 13,7% (до $7 млрд), фондовый индекс Nasdaq Composite за это время прибавил 15,8%.