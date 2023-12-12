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Производитель игр и игрушек Hasbro сократит штат еще на 20%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель игр и игрушек Hasbro Inc. планирует сократить штат примерно на 20% из-за слабых продаж с начала текущего года, сообщает издание Barron's со ссылкой на внутренний документ компании.

Увольнения затронут около 1,1 тысячи рабочих мест. Ранее в этом году компания уже сократила около 800 человек.

Как заявил сотрудникам главный исполнительный директор Крис Кокс, в рамках трансформации компания "сосредоточится на создании меньшего количества, но более крупных и лучших брендов". Hasbro модернизировал цепочки поставок, сократил расходы и реинвестировал в бизнес свыше $200 млн. "Однако негативные факторы на рынке оказались сильнее и устойчивее, чем ожидалось, - добавил Кокс. - Хотя мы уверены в будущем Hasbro, нынешняя ситуация требует от нас большего".

В октябре компания прогнозировала, что падение продаж в этом году может достичь 15%. В июле-сентябре производитель игрушек получил убыток по итогам четвертого квартала подряд на фоне сокращения выручки более чем на 10%.

Котировки акций Hasbro снизились на 5,5% на дополнительных торгах в понедельник. С начала 2023 года капитализация компании упала на 20% (до $6,76 млрд), за это время фондовый индекс Nasdaq Composite вырос почти на 38%.

Hasbro выпускает продукцию под такими брендами, как Nerf, Play-Doh, Power Rangers, Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering.

Hasbro Dungeons Dragons Крис Кокс США
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