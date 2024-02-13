Marriott в IV квартале увеличила чистую прибыль на 26%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в четвертом квартале 2023 года увеличила чистую прибыль на 26%, причем скорректированный показатель с запасом превзошел ожидания аналитиков, а выручка их немного не оправдала.

В октябре-декабря чистая прибыль компании составила $848 млн, или $2,87 в расчете на акцию, по сравнению с $673 млн, или $2,12 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль поднялась до $3,57 на акцию с $1,96.

Выручка повысилась на 3% и достигла $6,1 млрд против $5,92 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,12 на акцию при выручке в $6,2 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) в минувшем квартале поднялась на 7,2% на сопоставимой основе без учета колебаний курсов валют, при этом в США и Канаде показатель повысился на 3,3%, на международных рынках - на 17,4%.

В 2023 году число номеров в отелях компании увеличилось примерно на 81,3 тысячи, говорится в ее пресс-релизе.

Marriott в четвертом квартале выкупила 4,7 млн своих акций на сумму $965 млн. За весь минувший год она вернула акционерам более $4,5 млрд за счет дивидендов и обратного выкупа.

В 2024 году компания ожидает скорректированную прибыль на уровне $9,18-9,52 на акцию, роста показателя RevPAR - в диапазоне 3-5%.

Котировки акций Marriott в ходе предварительных торгов во вторник снижаются на 2,8%.

Marriott International управляет порядка 8,7 тысячи гостиниц в 139 странах под более чем 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.