Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Сеть отелей InterContinental удвоила годовую чистую прибыль

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сеть отелей InterContinental Hotels Group Plc повысила чистую прибыль в два раза в 2023 году и анонсировала масштабную программу выкупа акций.

Чистая прибыль компании в минувшем году составила $750 млн по сравнению с $375 млн в 2022 году.

Доналоговая прибыль выросла до $1,01 млрд против $540 млн годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 18,8% и достигла $4,62 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный FactSet, предусматривал выручку на уровне $4,6 млрд.

Выручка компании в расчете на доступный номер (важный для отельной отрасли показатель revPAR) повысилась на 7,6% в четвертом квартале и подскочила на 16% за весь 2023 год.

Совет директоров InterContinental объявил о выплате промежуточных дивидендов в размере 104 центов на акцию против 94,5 цента в прошлом году. Совокупный размер дивидендных выплат за 2023 год составит таким образом 152,3 цента на акцию. Также руководство компании анонсировало программу выкупа акций на сумму до $800 млн.

За последние три месяца капитализация InterContinental выросла на 26,9%, до 12,8 млрд фунтов ($16,1 млрд).

В группу InterContinental входят 19 брендов, включающие свыше 6,3 тысячи отелей в более чем 100 странах мира. Компании, в частности, принадлежат бренды Holiday Inn и Crowne Plaza.

Holiday Inn InterContinental Crowne Plaza
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд удовлетворил иск Сбербанка к его бывшей украинской "дочке" на 74 млн рублей

Siemens хочет взыскать со своего СП "Уральские локомотивы" еще 1 млрд рублей

Siemens хочет взыскать со своего СП "Уральские локомотивы" еще 1 млрд рублей
Выставка-форум "Россия"

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

BHP сократила чистую полугодовую прибыль почти в десять раз

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 35%

ВТБ планирует в 2024 году обратный сплит с коэффициентом 5000 к 1

Белоруссия отказалась от вступления в ВТО

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });