Европейские рынки акций упали на статданных из США и Великобритании

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы снизились во вторник вслед за пересмотром трейдерами прогнозов относительно сроков смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками после публикации статданных из США и Великобритании.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,95% и составил 482,83 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,81%, германский DAX - 0,92%, французский CAC 40 - 0,84%, итальянский FTSE MIB - 1,03%, испанский IBEX 35 - 0,59%.

Отчет министерства труда США, обнародованный во вторник, показал менее значительное, чем ожидалось, замедление инфляции в стране. Темпы инфляции в Штатах (индекс CPI) в январе сократились до 3,1% в годовом выражении с декабрьских 3,4%, тогда как эксперты прогнозировали их ослабление до 2,9%. Потребительские цены выросли на 0,3% относительно декабря - максимально за 4 месяца, сообщило во вторник Минтруда США.

Вслед за этим трейдеры начали отодвигать в своих прогнозах сроки первого в этом цикле снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в мае с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых оценивается трейдерами в 30% по сравнению с 50% до публикации январского отчета по инфляции.

Отчет Национального статистического управления Великобритании (ONS), также опубликованный во вторник, показал менее существенное, чем ожидалось, замедление темпов роста зарплат в стране. Эти данные также спровоцировали пересмотр ожиданий трейдеров в отношении сроков снижения ставки Банком Англии.

Согласно данным ONS, темпы повышения среднего недельного заработка британцев с учетом бонусов в октябре-декабре замедлились до 5,8% по сравнению с 6,7% в сентябре-ноябре. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал ослабление темпов роста до 5,6%.

Вероятность снижения базовой ставки Банком Англии на четверть процентного пункта в июне оценивается трейдерами после публикации этих данных в 60% против 75% до их выхода, пишет газета Financial Times.

Лидером снижения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 во вторник стали акции германской HelloFresh SE, оператора службы доставки еды, которые подешевели на 8,1%.

Также резко подешевели бумаги нидерландского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com (-6,9%).

Лидером роста стали акции французского производителя автомобильных шин Michelin, подорожавшие на 6,9%. Компания объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом до 1 млрд евро сроком на три года (2024-2026 гг).

Уверенный подъем также показали бумаги Rheinmetall AG (+4,6%) и Banco de Sabadell S.A. (+3,1%).

Акции TUI AG подешевели на 0,2%, несмотря на хорошую квартальную отчетность крупнейшего европейского туроператора.