Michelin в I квартале снизила выручку на 4,6%, хуже прогноза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, в первом квартале снизила выручку на 4,6% - до 6,64 млрд евро по сравнению с 6,96 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Объем продаж уменьшился на 4,1% из-за низкого спроса на шины для грузовых автомобилей и спецшины.

Аналитики в среднем оценивали выручку на уровне 6,68 млрд евро и предполагали сокращение продаж на 3,4%, говорится в консенсус-прогнозе, предоставленном самой компанией.

Цены на продукцию компании выросли, однако изменения курсов обмена валют оказали негативное давление на выручку, отмечается в сообщении.

Michelin подтвердила прогноз, согласно которому операционная прибыль в 2024 году превысит 3,5 млрд евро, свободный денежный поток - 1,5 млрд евро. При этом изменение продаж в натуральном выражении может составить от нуля до снижения на 2%.

Котировки акций Michelin снизились на 0,1% по итогам торгов в среду. Отчетность была опубликована после закрытия рынка. Капитализация компании за последние три месяца повысилась на 16,7% (до 25,8 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 8,5%.