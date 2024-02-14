Большинство банков в РФ не поддержали идею создания единой антифрод-платформы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Большинство банков не поддержали создание единой антифрод-платформы из-за нежелания нести расходы и делиться данными с внешним ресурсом, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Создание единой национальной платформы антифрода - идея очень привлекательная (...). Но вот что мы на настоящий моменты мы имеем. Во-первых, большинство участников считает, что затраты на создание этой платформы со стороны участников будут гораздо больше, чем эффект от них. Второе - не все банки готовы делиться данными с внешней платформой. Без этого эту платформу невозможно создать", - сказала Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах" в среду в Екатеринбурге.

"На данный момент мы не видим, как преодолеть эти препятствия, которые возникают к созданию этой платформы", - добавила она.

По словам главы ЦБ, центром обмена данными о мошенничестве между банками может стать ФинЦЕРТ. Но для этого банкам нужно повысить качество отчетов об атаках. "Нужно улучшить качество репортинга в эту систему, чтобы эти данные, которыми пользуются все участники рынка, представляли ценность, пока этого нет", - сказала Набиуллина.

ФинЦЕРТ - это центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, специальное структурное подразделение Банка России (от CERT - computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты).