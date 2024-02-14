Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Большинство банков в РФ не поддержали идею создания единой антифрод-платформы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Большинство банков не поддержали создание единой антифрод-платформы из-за нежелания нести расходы и делиться данными с внешним ресурсом, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Создание единой национальной платформы антифрода - идея очень привлекательная (...). Но вот что мы на настоящий моменты мы имеем. Во-первых, большинство участников считает, что затраты на создание этой платформы со стороны участников будут гораздо больше, чем эффект от них. Второе - не все банки готовы делиться данными с внешней платформой. Без этого эту платформу невозможно создать", - сказала Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах" в среду в Екатеринбурге.

"На данный момент мы не видим, как преодолеть эти препятствия, которые возникают к созданию этой платформы", - добавила она.

По словам главы ЦБ, центром обмена данными о мошенничестве между банками может стать ФинЦЕРТ. Но для этого банкам нужно повысить качество отчетов об атаках. "Нужно улучшить качество репортинга в эту систему, чтобы эти данные, которыми пользуются все участники рынка, представляли ценность, пока этого нет", - сказала Набиуллина.

ФинЦЕРТ - это центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, специальное структурное подразделение Банка России (от CERT - computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты).

Эльвира Набиуллина ФинЦЕРТ ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк в конце января впервые подвергся длительной DDoS-атаке

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

Рынок акций РФ превысил 3250п по индексу МосБиржи

Причиной сбоя на "Мосбирже" названа аппаратная ошибка сервера

Торги на российском фондовом рынке возобновятся в 15:45

Торги на российском фондовом рынке возобновятся в 15:45

Торги на российском фондовом рынке еще не возобновились

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });