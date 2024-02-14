ЦБ пригрозил надзорными мерами банкам за некачественные отчеты о мошенничестве

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ пригрозил надзорными мерами банкам, которые некачественно отчитываются о мошенничестве.

"Мы сейчас собираемся применять надзорные свои достаточно серьезные полномочия по тому, кто некачественно репортит (отчитывается - ИФ)", - сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах" в среду в Екатеринбурге.

"Обязанность (предоставлять качественные данные о мошенничестве - ИФ) в ряде случаев уже установлена, ее просто надо соблюдать. Мы сейчас фиксируем нарушения по банкам, проводим проверки и здесь собираемся в этом году наводить серьезный порядок, потому что без этого двигаться дальше невозможно", - заявила глава ЦБ.

Она отметила, что нужно наладить обмен данными о дроперах, обналичивающих похищенные в рамках мошенничества средства.

"То, что мы получаем - сведения о дроперах, даются некорректные, которые невозможно использовать в других банках. И здесь обмен информацией, качественной информацией тоже может помочь", - подчеркнула Набиуллина.

Она добавила, что платформой для обмена этими данными может стать ФинЦЕРТ (центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, специальное структурное подразделение Банка России). Глава ЦБ предложила обсудить, какие возникают при этом сложности. "У нас проблем много, данными практически невозможно пользоваться", - отметила Набиуллина.

Она добавила, что в целом нужно создать атмосферу неприятия деятельности дроперов.

Комментарии банкиров

Банкиры отметили, что нужно повышать ответственность за эту деятельность, но разошлись во мнении, нужна ли уголовная ответственность или достаточно административной.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что с момента запуска в кредитной организации специальной программы количество дроперов уменьшилось не менее чем в 10-12 раз. "Мы многих действительно видим. Вычисляем. Сделали эксперимент - несколько тысяч (15 тыс. - ИФ) карточек дроперов заблокировали. Ожидали большое количество жалоб, не получили ни одной, то есть попали 100%", - сказал он.

При этом Кузнецов подчеркнул низкую результативность существующих сейчас мер по борьбе с дроперами. "Основа проблемы в том, что у нас карточки передаются из рук в руки, и за это никому ничего не бывает. Дроперы этим пользуются, используют это дело как хотят. Не работает норма, когда мы в договорах пишем, что передавать нельзя", - пояснил банкир.

Он отметил опыт Белоруссии, где проблема с дроперами была решена введением уголовной ответственности. "Может быть, нам, Анатолий Геннадьевич (Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку - ИФ), при вашей поддержке по этому пути пойти тоже вместе, и решим проблему сразу с дроперами", - предложил зампред Сбербанка.

Зампред правления ВТБ Вадим Кулик согласился, что меры борьбы с дроперами работают не очень хорошо - "с большим напряжением, с необходимостью использовать административные ресурсы". Он предложил ввести ответственность в виде конфискации имущества. "Прошли же деньги через этот счет? Прошли. Продавай дом тогда, продавай квартиру для того, чтобы рассчитаться", - сказал он.

Кузнецов отметил, что это еще более жесткий вариант.

Зато он очень понятный человеку, заявил Кулик.

Зампред Промсвязьбанка Константин Басманов согласился, что отсутствие серьезной ответственности за деятельность дроперов является проблемой. Он выступил за применение административных мер. "Эта деятельность экономически выгодная, и она должна стать экономически невыгодной", - сказал он.