Торги на фондовом рынке Мосбиржи вновь приостановлены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 10:36.

"О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - объявила Мосбиржа, пока не называя причин приостановки.

Во вторник биржа приостанавливала торги на фондовом рынке почти на два часа. Причиной стала ошибка сервера, сообщала торговая площадка.

Как заявила Мосбиржа после сбоя во вторник, по процедурам биржи в случае аппаратной ошибки сервера осуществляется переход на резервный сервер, который занимает немногим более одного часа.