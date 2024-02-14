Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Торги на фондовом рынке Мосбиржи вновь приостановлены

Торги на фондовом рынке Мосбиржи вновь приостановлены
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 10:36.

"О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - объявила Мосбиржа, пока не называя причин приостановки.

Во вторник биржа приостанавливала торги на фондовом рынке почти на два часа. Причиной стала ошибка сервера, сообщала торговая площадка.

Как заявила Мосбиржа после сбоя во вторник, по процедурам биржи в случае аппаратной ошибки сервера осуществляется переход на резервный сервер, который занимает немногим более одного часа.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосбиржа объяснила новую остановку торгов ошибкой сервера, куда торги перевели из-за сбоя накануне

Мосбиржа объяснила новую остановку торгов ошибкой сервера, куда торги перевели из-за сбоя накануне

МосБиржа возобновит торги на фондовом рынке с 11:35 после часовой приостановки

Сбербанк в конце января впервые подвергся длительной DDoS-атаке

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

Рынок акций РФ превысил 3250п по индексу МосБиржи

Причиной сбоя на "Мосбирже" названа аппаратная ошибка сервера

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });