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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Причиной сбоя на "Мосбирже" названа аппаратная ошибка сервера

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Торги на российском фондовом рынке прерывались днем 13 февраля из-за аппаратной ошибки основного сервера, сообщила пресс-служба "Московской биржи".

По процедурам биржи в случае реализации такой ошибки осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа.

Торги были прерваны в 13:58 по Москве, их возобновление было назначено на 15:45. На бирже принесли извинения участникам торгов за доставленные неудобства.

Начало торгов акциями ПАО "Диасофт" после IPO во вторник перенесли с 16:00 на 17:45.

Торги на остальных рынках "Московской биржи" - срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке - проходили в штатном режиме.

Мосбиржа
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