Биржевой оператор CME сообщил о рекордной квартальной выручке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американский биржевой оператор CME Group Inc. увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2024 года на 22%, выручку - на 18%, причем выручка достигла рекордного максимума, но не оправдала ожиданий рынка.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $901,3 млн по сравнению с $740,8 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $2,5 с $2,06.

Квартальная выручка CME Group выросла до $1,58 млрд с $1,34 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $1,59 млрд.

Среднесуточный объем торгов увеличился на 27% - до рекордных 28,3 млн контрактов, в том числе благодаря росту активности торговли US Treasuries, контрактами на процентные ставки и сырье.

CME управляет такими торговыми площадками, как Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX), сырьевая биржа COMEX и Чикагская товарная биржа (CBOT).