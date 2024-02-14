В России жилищное строительство выросло на 1%, до 12,14 млн кв. м

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В России в январе 2024 года объем жилищного строительства составил 12 136,5 тыс. кв. м, что на 1% больше, чем в январе 2023 года (12 010,8 тыс. кв. м), сообщил Росстат.

Объем жилищного строительства в России в декабре 2023 года составил 17 млн 219,9 тыс. кв. м (рост в 1,8 раза), в ноябре - 7 млн 20,9 тыс. кв. м (рост на 28,9%), в октябре - 6 млн 468 тыс. кв. м (снижение на 25,5%), в сентябре - 9 млн 539 тыс. кв. м (рост на 0,9%), в августе - 10 млн 187,4 тыс. кв. м (рост на 12,3%), в июле - 7 млн 883,5 тыс. кв. м (снижение на 1,6%), в июне - 8 млн 884,5 тыс. кв. м (рост на 9,1%), в мае - 7 млн 181, 9 тыс. кв. м (рост на 4,5%), в апреле - 7 млн 128,4 тыс. кв. м (снижение на 14,3%), в марте - 8 млн 638,1 тыс. кв. м (снижение на 3,5%), в феврале 2023 года - 8 млн 276,8 тыс. кв. м (падение на 17,2%), в январе - 12 млн 010,8 тыс. кв. м (рост на 16,1%).

В целом за 2023 год жилищное строительство в стране продемонстрировало рост на 7,5% - по итогам прошлого года были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 110 млн 438,5 тыс. кв. м. жилья после 102,7 млн кв. м. (предыдущий рекорд) в 2022 году.