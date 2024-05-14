Росстат сообщил о росте жилищного строительства в апреле на 2,1% г/г

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В России в апреле 2024 года объем жилищного строительства составил 7 275,3 тысячи кв. м, что на 2,1% больше, чем в апреле 2023 года, сообщил Росстат.

За январь-апрель 2024 года объем жилищного строительства в стране составил 36 млн 629,1 тыс. кв. м (рост на 1,6% к аналогичному периоду 2023 года).

В марте 2024 года показатель составил 8 млн 726,1 тыс. кв. м, (рост на 1,0% в годовом выражении), в феврале - 8 млн 491,2 тыс. кв. м (+2,6%), в январе - 12 млн 136,5 тыс. кв. м (+1,0%).

В целом за 2023 год жилищное строительство, как сообщалось, продемонстрировало рост на 7,5%: по итогам прошлого года были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 110 млн 438,5 тыс. кв. м жилья после 102,7 млн кв. м (предыдущий рекорд) в 2022 году.

В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сообщили "Интерфаксу", что традиционно самые высокие показатели ввода недвижимости приходятся на четвертый квартал, застройщики стараются завершить все объекты внутри календарного года.

"Однако в 2022 году ввод в эксплуатацию части крупных проектов не состоялся и был перенесен на 1 квартал 2023 года, в связи с этим начало 2023 года оказалось рекордным по объему ввода жилья: если обычно за 1 квартал этот показатель составляет порядка 1 млн кв. м (с 2017 по 2022 г.), то в 2023 году эта цифра составила почти 2 млн кв. м", - отметили в комплексе.

На фоне рекордной базы начала 2023 года показатели первого квартала 2024 года были ниже на 48% (1 млн кв. м. - соответствует обычным показателям для первого квартала). Итоговая цифра за 2024 год достигнет планового объема в 5,2 млн кв. м жилья, добавили в пресс-службе комплекса.