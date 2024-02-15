Brent подешевела до $81,26 за баррель

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают опускаться в четверг после снижения накануне на данных о росте запасов сырья в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $81,26 за баррель, что на $0,34 (0,42%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,17 (1,4%), до $81,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,44 (0,57%), до $76,2 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,23 (1,6%), до $76,64 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 12,02 млн баррелей, рекордными темпами с середины ноября, сообщило в среду министерство энергетики страны.

"Огромный рост запасов связан с тем, что добыча нефти в США нормализовалась, а объемы нефтепереработки продолжают страдать в результате как планового, так и внепланового технического обслуживания", - отмечает аналитик DTN Трой Венсан, слова которого приводит Market Watch.

Ранее в этом месяце британская BP Plc остановила работу НПЗ в Уайтинге (штат Индиана) из-за сбоя в энергоснабжении. Предприятие, способное перерабатывать более 400 тыс. баррелей нефти в сутки, является крупнейшим на Среднем Западе США.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,66 млн баррелей, дистиллятов - на 1,92 млн баррелей.