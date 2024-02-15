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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Brent подешевела до $80,97 за баррель

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение днем в четверг после падения накануне на данных о росте запасов топлива в США.

К 14:11 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,77%), до $80,97 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,6 (0,78%), до $76,04 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 1,6% после публикации данных Минэнерго США о том, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 12,02 млн баррелей, рекордными темпами с середины ноября.

"Рынки шокированы размером повышения запасов, - отметил инвестиционный стратег Standard Chartered Хан Чжун Лян. - Мы полагаем, что рынок нефти будет в целом сбалансированным в 2024 году и котировки будут колебаться вокруг текущих уровней в ближайшее время".

Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало замедление роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 1,2 млн баррелей в сутки и отметило, что на глобальном рынке будет сохраняться профицит топлива весь год.

WTI Brent МЭА США Минэнерго
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