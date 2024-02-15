Daimler Truck продал свои 15% акций "КАМАЗа"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий концерн Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group, бывшая Daimler AG), приостановивший операции в России с 2022 года и числившийся в составе совладельцев ПАО "КАМАЗ" на правах "спящего акционера", в 2024 году продал свою 15-процентную долю, сообщил гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин в интервью "Ведомостям".

"Формально процесс прекращения участия в капитале "КАМАЗа" они завершили, насколько нам известно, в текущем году. Их дальнейшие планы в отношении нашей компании не известны. Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд", - сказал Когогин.

Кто стал покупателем и какова была сумма сделки, он не сообщил. Близкий к компании источник издания отмечает, что сделка прошла, все одобрения получены.

Daimler стал акционером "КАМАЗа" в 2008 г., когда приобрел 10% производителя грузовиков у инвесткомпании "Тройка диалог" Рубена Варданяна за $250 млн. Сама "Тройка" была продана Сбербанку в 2012 г. В 2010 г. Daimler и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) купили еще 5% "КАМАЗа": 1% достался немецкому автоконцерну, 4% - ЕБРР. Позднее Daimler выкупил у банка принадлежащие тому акции.

Основными акционерами "КАМАЗа" остаются госкорпорация "Ростех" (47,1%) и компания "Автоинвест" (23,5%). Последняя принадлежит Варданяну (владеет 20% через доверительного управляющего), Когогину (30%) и бизнесмену Николаю Тимохину (50%).

Технологии Mercedes сыграли существенную роль в модернизации модельного ряда "КАМАЗа". Так, в октябре 2013 г. началось серийное производство седельных тягачей поколения K4 ("КАМАЗ 5490"). Для них используется выпускаемая по лицензии в России кабина грузовика Mercedes Axor образца 2001 г., а также дизельный двигатель Mercedes OM 457LA.

В последующие годы "КАМАЗ" активно развивал эту модельную линейку, были выпущены самосвал и шасси в различных модификациях. В 2023 г. в том числе за счет выпуска грузовиков поколения К4 из оставшихся запасов комплектующих "КАМАЗ", по словам Когогина, смог удвоить чистую прибыль. Всего было выпущено более 20 тыс. грузовиков К4.

В мае 2019 г. Daimler и "КАМАЗ" открыли завод каркасов кабин для тягачей одноименных марок. Он расположился на производственной площадке "КАМАЗа" в Набережных Челнах. Управляющим проекта стало паритетное совместное предприятие "Даймлер Камаз рус" ("ДК рус"). Завод мощностью 55 тыс. кабин стоил 14 млрд руб.

Предприятие выпускало кабины для грузовиков "КАМАЗ" последнего поколения К5 - донором для них выступил агрегат от Mercedes Actros образца 2012 г., - а также кабины для грузовиков Mercedes, которые выпускались в Набережных Челнах. Кроме этого "ДК Рус" была генеральным импортером грузовой и специальной техники Mercedes-Benz и среднетоннажных фургонов Fuso.

В 2022 г. после ухода Mercedes из России у "КАМАЗа" возникли сложности с компонентной базой для техники поколений К4 и К5. В ноябре 2022 г. Когогин пообещал локализовать производство кабины для грузовиков К5 к марту 2023 г. Официальных сообщений о том, смогла ли компания это сделать, не было.

В январе 2023 г. "КАМАЗ" консолидировал 100% "ДК Рус" и переименовал его в "Тракс Восток Рус". За полгода до этого эта компания стала дистрибутором линейки среднетоннажных фургонов "Компас", которые "КАМАЗ" выпускает в партнерстве с китайской JAC.