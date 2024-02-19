"КАМАЗ" увеличит производство грузовиков до 220 машин в сутки в IV квартале

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" планирует в четвертом квартале 2024 года увеличить выпуск грузовиков до 220 автомобилей в сутки, а в 2025 году суточный темп производства может вырасти до 240 машин, сообщил директор Автомобильного завода (АвЗ) "КАМАЗа" Антон Сарайкин корпоративной газете "Вести КАМАЗа".

По его словам, при надлежащем обеспечении главный сборочный конвейер уже может стабильно удерживать темп 200-210 автомобилей в сутки. Сейчас необходимо стабилизировать обеспечение конвейера всем необходимым, исходя из показателя 200 автомобилей в сутки, отметил он.

Первоочередной задачей подразделения на 2024 год директор АвЗ "КАМАЗа" назвал освоение тяжелого семейства грузовиков поколения К5.

"Первые такие большегрузы - трехосники "6595", "65952" и четырехосник "65951" - собраны, сейчас ведется выпуск опытных партий. За этим следует освоение транспортного семейства", - сказал Сарайкин.