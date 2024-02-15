Крупнейший производитель лития в мире получил рекордную годовую выручку

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американская Albemarle, крупнейший производитель лития в мире, в 2023 году нарастила выручку на 31%, до рекордных $9,617 млрд.

В четвертом квартале выручка компании снизилась на 10% - до $2,356 млрд. За этот квартал Albemarle получила на фоне снижения цен на литий чистый убыток в $618 млн, или $5,26 в расчете на акцию, против прибыли в $1,132 млрд, или $9,6 на акцию, годом ранее.

Скорректированный квартальный убыток составил $5,19 на акцию.

Эксперты в среднем ожидали квартальную скорректированную прибыль на уровне $0,98 на акцию при выручке в $2,18 млрд, по данным FactSet.