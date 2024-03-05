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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Крупнейший в мире производитель лития размещает депозитарные акции на $1,75 млрд

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американская Albemarle, крупнейший производитель лития в мире, начала публичное размещение депозитарных акций на $1,75 млрд, говорится в ее пресс-релизе.

Каждая из бумаг эквивалентна 5%-й доле в одной принудительно конвертируемой привилегированной акции (mandatory convertible preferred stock) серии A.

Albemarle намерена предоставить андеррайтерам размещения 30-дневный опцион на покупку дополнительных депозитарных акций на сумму до $262,5 млн.

Поступления от продажи депозитарных акций планируется направить на общекорпоративные цели, которые могут включать в себя строительство и расширение литиевых мощностей в Австралии и Китае.

Указанные привилегированные акции подлежат конвертации в обыкновенные не позднее 1 марта 2027 года или близкого к этой дате срока. Депозитарные акции будут автоматически конвертированы в обыкновенные на пропорциональной основе. Параметры конвертации "префов" будут определены в момент их прайсинга.

Компания также рассчитывает провести листинг депозитарных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером "ALB PR A".

Обыкновенные акции Albemarle дешевеют на 7,6% в ходе предварительных торгов во вторник.

NYSE Австралия Китай Albemarle США
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