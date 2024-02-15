МЭА сообщило о снижении добычи нефти в России в январе на 40 тыс. б/с

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России в январе снизилась на 40 тыс. баррелей в сутки - до 9,44 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Москва пообещала усилить ограничения на экспорт нефти на 200 тыс. б/с до 500 тыс. б/с с января, но предварительные оценки показывают, что общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов в прошлом месяце составил 7,7 млн б/с по сравнению со средним показателем за май-июнь в 7,4 млн б/с. Общий объем поставок сырой нефти, конденсата и ШФЛУ в январе составил 10,87 млн б/с", - добавляется в докладе.

На 2024 год общий объем добычи нефти оценивается в 10,84 млн б/с, что на 120 тыс. б/с меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство.