Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

МЭА сообщило о снижении добычи нефти в России в январе на 40 тыс. б/с

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России в январе снизилась на 40 тыс. баррелей в сутки - до 9,44 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Москва пообещала усилить ограничения на экспорт нефти на 200 тыс. б/с до 500 тыс. б/с с января, но предварительные оценки показывают, что общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов в прошлом месяце составил 7,7 млн б/с по сравнению со средним показателем за май-июнь в 7,4 млн б/с. Общий объем поставок сырой нефти, конденсата и ШФЛУ в январе составил 10,87 млн б/с", - добавляется в докладе.

На 2024 год общий объем добычи нефти оценивается в 10,84 млн б/с, что на 120 тыс. б/с меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство.

МЭА Международное энергетическое агентство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яндекс" в IV квартале увеличил выручку в 1,5 раза, до 249,6 млрд рублей

"Яндекс" в IV квартале увеличил выручку в 1,5 раза, до 249,6 млрд рублей

Мировые поставки нефти в январе рухнули на 1,4 млн б/с

"Интер РАО" в ноябре 2023 г. выплатила 1,1 млрд руб. налога на сверхприбыль

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в январе

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в январе

Крупнейший производитель лития в мире получил рекордную годовую выручку

Запасы газа в хранилищах Европы сократились ниже двух третей

Nvidia вышла на третье место среди крупнейших компаний США, обогнав Alphabet

Суд отказался прекратить производство по делу о взыскании активов "Рольфа" в пользу РФ

Суд отказался прекратить производство по делу о взыскании активов "Рольфа" в пользу РФ

Совладелец проекта Montagne d'Or будет ликвидирован из-за санкций против Nordgold

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });