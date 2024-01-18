МЭА отметило рост экспорта нефти из России в декабре на 500 тысяч б/с

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России в декабре снизилась на 20 тысяч баррелей в сутки - до 9,48 млн б/с, а экспорт нефти и нефтепродуктов, по предварительным оценкам, составил в декабре 7,8 млн б/с по сравнению с 7,3 млн б/с в ноябре, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Агентство напоминает, что Москва пообещала сократить нефтяной экспорт на 300 тысяч б/с с сентября до конца 2023 года по сравнению со средним уровнем за мая-июнь 2023 года. Тогда, подсчитали в МЭА, Россия экспортировала 7,4 млн б/с нефти и нефтепродуктов.

Добыча жидких углеводородов в России (нефть, конденсат и ШФЛУ) в декабре составила 10,9 млн б/с, а в целом в 2023 году - 10,96 млн б/с, что на 130 тыс. б/с меньше, чем годом ранее, подсчитали в МЭА.

"Продолжающееся снижение экспортных цен на российскую нефть удерживало нефть марки Urals в декабре, по данным Argus, в среднем ниже ценового потолка, установленного G7, ($59,63 за баррель FOB Приморск и $59,65 за баррель FOB Новороссийск). Увеличение скидок к нефти Brent составило одну треть от падения цены нефти Urals примерно на $10 за баррель к ноябрю, а остальная часть стала результатом резкого снижения мировых цен на нефть", - пишут аналитики МЭА.

При увеличении экспорта на 500 тысяч б/с - самого высокого уровня с марта 2023 года - доходы от него снизились на $1,4 млрд - до $14,4 млрд, самого низкого уровня с июня 2023 года, отмечает агентство.

По оценке МЭА, дисконты Urals к Brent увеличились из-за расследования Минфина США в отношении танкеров, их владельцев и соответствующих трейдеров, которые перевозили российскую нефть по цене выше, установленного ценового потолка (это является нарушением санкций - ИФ).

"По данным Argus, вывод танкеров, перевозящих российскую нефть, привел к увеличению стоимости фрахта примерно на $2 за баррель после начала расследования. К середине декабря это привело к снижению маржи трейдеров почти до нуля, однако в январе они, судя по всему, восстановились примерно до $2,75 за баррель - уровня, не наблюдавшегося с августа-сентября", - говорится в отчете.

"Это подорвало конкурентоспособность российской нефти Urals, вынудив индийских нефтепереработчиков искать альтернативы. Давление со стороны расследования Минфина США также может повлиять на импорт Индией других российских сортов нефти, цены на которые упорно остаются выше порога в $60 за баррель. Сообщается, что шесть грузов российской нефти сорта Sokol, направлявшихся в Индию, были приостановлены или перенаправлены. Поставки нефти Sokol в Индию снижаются с ноября, а некоторые перенаправляются в Китай", - отмечает МЭА.

Другой ключевой экспортный сорт российской нефти - ESPO - получил выгоду от большей стабильности скидки к Brent и особенно по сравнению с региональным эталоном Dubai. Недавно скидка снизилась с более чем $11 за баррель в феврале 2023 года до примерно $5,2 за баррель с октября. "Китайские покупатели доминируют на рынке этой нефти, и усилия Минфина США, похоже, их не интересуют, поскольку соответствующие расходы на доставку не пострадали", - отмечает МЭА.