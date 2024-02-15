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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

МЭА сохранило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 1,2 млн б/с

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2024 году вырастет относительно показателя прошлого года на 1,2 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Эксперты МЭА незначительно повысили оценку мирового спроса на нефть в 2023 году - на 38 тысяч б/с, до 101,76 млн б/с, в 2024-м - на 23 тысячи б/с, до 102,98 млн б/с. Таким образом, прогноз роста спроса на нефть в этом году к предыдущему за месяц почти не изменился - 1,223 млн б/с против 1,237 млн в предыдущем отчете.

Аналитики МЭА называют главным фактором сдерживания роста мирового спроса на нефть ужесточение макроэкономического климата ввиду более высоких цен на нефть. В агентстве ожидают, что драйвером роста спроса на нефть станут страны не-ОЭСР, где потребление вырастет на 1,34 млн б/с (1,385 млн б/с - предыдущий прогноз). В свою очередь, спрос в странах не-ОЭСР снизится к предыдущему году на 117 тысяч б/с (148 тысяч б/с - предыдущий прогноз).

Наблюдаемые мировые запасы нефти в декабре выросли на 21,6 млн баррелей, но уже в январе, предварительно, сократились на 60 млн б/с. При этом запасы на суше в прошлом месяце упали до самого низкого уровня с 2016 года.

Коммерческие запасы в странах ОЭСР в декабре стали меньше на 24,1 млн баррелей, снизившись до 2,761 млрд баррелей. Это на 85,9 млн баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет.

МЭА ОЭСР
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