Мировые поставки нефти в январе рухнули на 1,4 млн б/с

По оценке МЭА, это произошло из-за холодов в Северной Америке и новых сокращений ОПЕК+

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Мировые поставки нефти в январе резко сократились на 1,4 млн б/с и составили в среднем 101,45 млн б/с. Этому способствовало вступление в силу новых добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+, а также перебои производства нефти в Северной Америке из-за сильного похолодания, сказано в отчете Международного энергетического агентства .

Экстремальная погода привела к снижению добычи в Соединенных Штатах на 540 тысяч б/с, в Канаде - на 360 тысяч б/с, подсчитали аналитики МЭА.

В свою очередь, дополнительные сокращения добычи рядом стран ОПЕК+ привели к выпадению из структуры мировых поставок около 300 тысяч б/с.

Кроме того, давление на рынок продолжила оказывать напряженная ситуация в Красном море из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В МЭА отмечают, что за месяц стоимость барреля Brent выросла на $5. Сейчас этот эталонный сорт торгуется вблизи $81,5/баррель.