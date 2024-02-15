Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2023 году увеличился до 3,9 трлн рублей

Фото: Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в 2023 году, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 3 трлн 910,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с дефицитом в 2022 году (2 трлн 107,6 млрд рублей) в 1,9 раза, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Доходы консолидированного бюджета РФ в 2023 году выросли по сравнению с 2022 годом на 11,3% до 59 трлн 73,5 млрд рублей (53 трлн 74,2 млрд рублей в 2022 году).

Расходы бюджета в 2023 году были больше, чем в 2022 году, на 14,1% – 62 трлн 983,8 млрд рублей против 55 трлн 181,8 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году составил 3 трлн 229,7 млрд рублей при доходах 29 трлн 124,1 млрд рублей и расходах 32 трлн 353,7 млрд рублей. Минфин предварительно оценивал дефицит федерального бюджета в прошлом году в размере 3,241 трлн рублей, или 1,9% ВВП.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в 2023 году исполнены с дефицитом 200,2 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 22 трлн 325,1 млрд рублей, расходах – 22 трлн 525,3 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в 2023 году исполнены с дефицитом 488,7 млрд рублей. Доходы фондов составили 16 трлн 555,6 млрд рублей, расходы – 17 трлн 44,2 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 8,3 млрд рублей при доходах 2 трлн 993,0 млрд рублей и расходах 2 трлн 984,7 млрд рублей.