Профицит консолидированного бюджета РФ в январе составил 498 млрд рублей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 498,1 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Для сравнения: в январе 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 1 трлн 370,4 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе составили 4 трлн 279,4 млрд рублей, расходы - 3 трлн 781,3 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 124,0 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал январский дефицит на уровне 308 млрд рублей. Корректировка показателя произошла в основном из-за пересмотра в сторону уменьшения январских расходов бюджета до 2 трлн 521,3 млрд рублей с 2 трлн 704 млрд рублей по предварительной оценке Минфина.

По данным Казначейства, доходы федерального бюджета в январе составили 2 трлн 397,3 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе исполнены с профицитом 25,9 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 1 трлн 37,1 млрд рублей, расходах - 1 трлн 11,2 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе исполнены с профицитом 557,3 млрд рублей. Доходы фондов составили 1 трлн 619,1 млрд рублей, расходы - 1 трлн 11,2 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 38,9 млрд рублей при доходах 207,6 млрд рублей и расходах 168,7 млрд рублей.