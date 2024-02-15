Оборот ювелирного холдинга Sokolov в 2023 году вырос на 59% до 51 млрд рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Оборот ювелирного холдинга Sokolov в 2023 году увеличился на 59% и достиг 51 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ключевыми драйвером роста стало развитие розницы и сети торговых франшиз в оптовом канале продаж.

Розничная сеть компании выросла с 416 до 650 магазинов, оборот которых увеличился на 31% и достиг 20,5 млрд рублей.

Интернет-продажи взлетели на 120% до 18,5 млрд рублей. При этом реализация через собственные онлайн-каналы выросла на 88%, до 9,2 млрд рублей, а через маркетплейсы - в 3 раза, до 9,3 млрд рублей.

За 2023 год компания открыла 84 торговые франшизы в России и странах СНГ, доведя их общее количество до 167. Выручка от франшизного направления выросла за 2023 год в 2,5 раза до 5,1 млрд рублей.

Объемы собственного производства Sokolov в 2023 году увеличились на 34% и достигли 40 тонн. Доля золотых изделий в общем объеме производства составила 18%.

В структуре выручки холдинга 69% приходится на украшения из золота – 35,4 млрд рублей (рост 73%). Выручка от продаж украшений из серебра по итогам 2023 года увеличилась на 29% и достигла 12,9 млрд рублей.

"В этом году мы продолжим расти кратно быстрее рынка, который, по нашим прогнозам, достигнет за этот год 380 млрд рублей. Рост мы планируем обеспечить за счет дальнейшего расширения розничной сети в российских городах с населением от 50 тысяч и увеличения числа франшиз в странах СНГ", - заявил CEO Sokolov Николай Поляков.

Sokolov – лидер российского ювелирного рынка. Под этим брендом ежегодно выпускается более 30 млн изделий из золота и серебра весом более 50 тонн на четырех производственных площадках в Костромской, Владимирской и Ярославской областях. Фирменная розница Sokolov насчитывает 650 магазинов в 150 городах России и СНГ, включая 170 франшиз.