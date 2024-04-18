Оборот ювелирного холдинга Sokolov в I квартале вырос на 52% год к году

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Оборот ювелирного холдинга Sokolov вырос в первом квартале 2024 года на 52% к данным годичной давности и достиг 15,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В структуре выручки 70% приходится на украшения из золота (10,7 млрд рублей), продажи которых выросли на 56%. Выручка от продаж украшений из серебра по итогам квартала увеличилась на 47% и достигла 3,9 млрд рублей.

Розничные продажи выросли на 53%, до 11,8 млрд рублей. Драйверами развития розницы стали онлайн-продажи (выросли на 57%, до 5,7 млрд рублей), в том числе продажи через маркетплейсы (рост на 68% до 2,8 млрд рублей). Оборот собственной розницы Sokolov увеличился в 1,5 раза, до 6,1 млрд рублей, при росте числа торговых точек федеральной сети до 520.

Оптовые продажи выросли на 52%, до 3,6 млрд рублей в основном за счет двукратного роста оборота торговой франшизы Sokolov. Сегодня сеть франшиз компании насчитывает 190 магазинов в России, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Сербии и Киргизии.

По итогам 2023 года оборот холдинга Sokolov увеличился на 59% и достиг 51 млрд рублей.

Под брендом Sokolov ежегодно выпускается более 30 млн изделий из золота и серебра весом более 50 тонн на четырех производственных площадках в Костромской, Владимирской и Ярославской областях.