Путин разрешил сделки с акциями Ozon и "РенСтраха" для реструктуризации активов Baring

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил сделки с акциями Ozon Holdings Plc и ПАО "Группа Ренессанс Страхование". Документ, датированный 15 февраля, опубликован на портале правовых актов.

Участники этих сделок в документе не названы – ни продавцы, ни покупатели. По данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, разрешение на них запрашивала структура, связанная с бывшими менеджерами Baring Vostok Capital Partners (BVCP) в России.

Семейство фондов BVCP было крупнейшим игроком на российском рынке прямых инвестиций. В конце декабря 2022 года было объявлено, что его проекты будут разделены на две части: зарубежные останутся у Baring Private Equity Майкла Калви и его команды, российские – перейдут локальному менеджменту во главе с Еленой Ивашенцевой (группа "Восток Инвестиции").

Ozon тогда же сообщал, что "Восток Инвестициям" по итогам реструктуризации будет принадлежать 27,7% компании. В "Ренессанс Страховании" у Baring по итогам проведенного в 2021 году IPO было 13,7% акций.

"Мы подтверждаем получение холдингом "Восток Инвестиции" регуляторных разрешений на выкуп активов фондов Baring Vostok в России и начинаем работу над техническим закрытием сделки", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Восток инвестиций".

Ozon и "Ренессанс Страхование" – не единственные инвестиции Baring с российским фокусом, доли в которых переходят "Восток Инвестициям" (фонды BVCP вкладывались в SkyEng, "ВкусВилл", Familia, "Солофарм" и другие компании), но только для сделок с их акциями требовалось разрешение президента, пояснял собеседник "Интерфакса".