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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

"Группа Ренессанс Cтрахование" получила 8,2 млрд рублей годовой прибыли

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Группа Ренессанс Cтрахование" по РСБУ за 2023 год составила 8,2 млрд рублей против полученного в 2022 году убытка в 2,1 млрд рублей, следует из отчетности страховщика.

Доналоговая прибыль в 2023 году была на уровне 9,4 млрд рублей, тогда как годом ранее доналоговый убыток компании составил 2,7 млрд рублей.

Премии по операциям страхования и перестрахования в 2023 году достигли 63,7 млрд рублей против 55,3 млрд рублей за 2022 год. Выплаты несколько снизились - до 31,2 млрд рублей по сравнению с 32,03 млрд рублей в 2022 году.

Активы страховщика выросли до 106,6 млрд рублей на 31 декабря 2023 года с 91,8 млрд рублей годом ранее. В том числе денежные средства СК составили 964,6 млн рублей против 795,9 млн рублей по итогам предшествующего года. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования была на уровне 9 млрд рублей по сравнению с 6 млрд рублей в 2022 году.

Инвестиций в ассоциированные предприятия за прошлый год не было, в то время как годом ранее объем вложений составил 392 млн рублей. Инвестиции ПАО "Группа Ренессанс Cтрахование" в дочерние предприятия были на уровне 26 млрд рублей в прошлом году по сравнению с показателем в 24 млрд рублей за 2022 год.

Отложенные аквизиционные расходы страховщика оказались на уровне 8,8 млрд рублей против 7,4 млрд рублей в 2022 году.

Расходы на выплату промежуточных дивидендов превысили 4,2 млрд рублей в 2023 году.

Общие обязательства компании достигли 52,6 млрд рублей против 41,2 млрд рублей в предшествующий годовой период. Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни были на уровне 42,7 млрд рублей по итогам прошлого года против 35,3 млрд рублей в 2022 году.

Объем кредитов, займов и привлеченных средств увеличился до 1 млрд рублей по итогам прошлого года по сравнению с 327 млн рублей годом ранее. Объем вложений в депозиты банков увеличился до 9,3 млрд рублей против 6,8 млрд рублей за предшествующий год.

Общий капитал страховщика на 31 декабря 2023 года составил 53,9 млрд рублей по сравнению с 50,5 млрд рублей на ту же дату 2022 года. Уставный, добавочный и резервный капиталы оставались без изменения за отчетный период и были на уровне 5,8 млрд рублей, 29 млрд рублей и 499 млн рублей соответственно.

Результат операций по страхованию иному, чем страхование жизни был на уровне 7,2 млрд рублей против 5,2 млрд в 2022 году.

Доходы от инвестиционной деятельности ПАО "Группа Ренессанс Cтрахование" за прошлый год составили 9,3 млрд рублей, годом ранее показатель был отрицательным - минус 2,5 млрд рублей.

Чистая прибыль группы за 9 месяцев 2023 года составила 9,6 млрд рублей. Позитивные финансовые результаты и устойчивое финансовое положение страховщика позволили ему выплатить промежуточные дивиденды в размере 63% от чистой прибыли по МСФО за 6 месяцев 2023 года. Размер дивидендов составил 7,7 рубля на акцию (прибыль за первое полугодие 2023 года - 7 млрд рублей).

В июне 2023 года акционеры ПАО "Группа Ренессанс Страхование" на общем годовом собрании утвердили решение совета директоров об отказе от выплаты дивидендов за 2022 год из-за убытка.

"Ренессанс Страхование" - первая российская страховая компания, которая провела IPO. Размещение акций прошло на "Московской бирже" в конце октября 2021 года по нижней границе диапазона - 120 рублей за акцию. Компания разместила 147 272 727 новых акций на 17,7 млрд рублей, ее капитализация с учетом привлеченных средств составила 66,8 млрд руб. (чуть меньше $0,95 млрд). Free float по итогам IPO составил около 24%.

В середине февраля 2024 года президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым в том числе разрешил сделки с акциями ПАО "Группа Ренессанс Страхование". Участники всех сделок в документе, датированном 15 февраля, не названы - ни продавцы, ни покупатели. По данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, разрешение на них запрашивала структура, связанная с бывшими менеджерами Baring Vostok Capital Partners (BVCP) в России. В "Ренессанс Страховании" у Baring по итогам проведенного в 2021 году IPO было 13,7% акций.

"Мы подтверждаем получение холдингом "Восток Инвестиции" регуляторных разрешений на выкуп активов фондов Baring Vostok в России и начинаем работу над техническим закрытием сделки", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Восток Инвестиций", комментируя получение разрешения на проведение сделки.

Baring Vostok Ренессанс Страхование
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