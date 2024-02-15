Финмодель ВСМ Москва-СПб включает 580 млрд рублей ФНБ, облигации Газфонда на 290 млрд

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Финансовая модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом включает 580 млрд руб. средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), облигации "Газфонда" на 290 млрд руб., заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященному развитию ВСМ в России.

Министр сообщил, что проект ВСМ предусматривает два участка строительства, а также закупку подвижного состава. Первый участок - от Санкт-Петербурга до Зеленограда, его стоимость оценивается в 1 трлн 755 млрд руб., а строительство предлагается осуществлять в рамках концессионного соглашения. Второй участок - это строительство выходов из Москвы, строительство планируется осуществить в рамках инвестпрограммы ОАО "РЖД", общая стоимость оценивается в 221,5 млрд руб. "Отмечу, что РЖД уже вложено порядка 40 млрд руб. в его развитие. В части закупки подвижного состава требуется 148 млрд руб. на первую партию, состоящую из 28 поездов, планируемых к поставке на линию к 2028 г.", - сказал Савельев.

По его словам, в качестве базового сценария финансирования проекта ВСМ рабочей группой была принята следующая структура финансирования. "Первое - 218,5 млрд руб. - это взносы в уставный капитал концессионера; второе - это 290 млрд руб. облигации пенсионного фонда "Газфонд"; 903,8 млрд руб. - привлекаемые кредитные средства банков Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR), Газпромбанк (MOEX: GZPR), которые готовы участвовать в проекте; также потребуется совокупная поддержка государства в объеме 609 млрд руб. на период строительных работ по проекту, в том числе 580,6 млрд руб. за счет средств ФНБ под 3% годовых с полным возвратом к 2050 г.", - рассказал Савельев.

"Просим вас поддержать реализацию проекта с его началом в текущем году", - обратился министр к президенту.

Для старта проекта необходимо принятие ряда ключевых решений, во-первых, поддержать заключение концессионного соглашения, что позволит подписать договор на поставку подвижного состава и начать модернизацию производственных мощностей завода. "Мы предлагаем подписать концессионное соглашение, если вы поддержите и коллеги, до конца апреля. Потому что это создает предпосылки для заказа поезда - без этого мы не можем стартовать и заказывать поезд, который требует еще разработки, сертификации и проектирования", - пояснил министр.

Во-вторых, нужно поддержать выделение средств из ФНБ в объеме 580,6 млрд руб. под 3% годовых, в-третьих, выделить средства федерального бюджета в объеме 327,9 млрд руб., из которых 28,5 млрд руб. - это капгрант на выкуп земельных участков, начиная с текущего года. Он отметил, что в текущем году понадобится всего 3 млрд руб. из этой суммы и 299,4 млрд руб., начиная с 2027 г. до 2038 г. на субсидирование операционной деятельности в целях покрытия кассовых разрывов в начале строительства и на этапе эксплуатации линии. Из них на период до 2030 г. потребуется всего 69,1 млрд руб.

Вместе с тем, Савельев попросил включить в инвестпрограмму РЖД на текущий год средства в объеме 8,3 млрд руб. на завершение проектирования линии и запланировать необходимое финансирование в инвестпрограмме РЖД для строительства выходов из Москвы и Санкт-Петербурга в объеме 248,7 млрд руб.

По словам Путина, "строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом - это только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска вполне естественны, вполне реализуемы".

"Что касается Минска, то с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает", - подчеркнул президент.

Путин также отметил, что для реализации проекта создание всей необходимой инфраструктуры и подвижного состава должны вестись "именно на нашей собственной технологической базе".