Что случилось этой ночью: пятница, 16 февраля

США опасаются российского противоспутникового оружия, семь человек погибли после обстрела Белгорода, пять дронов ВСУ нейтрализовано над Черным морем и Белгородской областью

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до семи человек, 19 пострадали. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, четверо пострадавших направлены на лечение в Москву.

- Новая угроза безопасности США связана с российским противоспутниковым оружием. В Белом доме отметили, что американский президент Джо Байден распорядился о начале дипломатических контактов с Москвой по этому вопросу.

- Российские военные уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над Черным морем и Белгородской областью.

- Палата представителей США приостановила слушания до конца февраля. Таким образом, рассмотрение принятого сенатом законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню откладывается.

- Финмодель ВСМ Москва-СПб включает 580 млрд рублей ФНБ, облигации Газфонда на 290 млрд рублей, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. По словам российского президента Владимира Путина, "строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом - это только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска вполне естественны, вполне реализуемы".