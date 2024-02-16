ЦБ РФ рассмотрит вопрос об уровне ставки, ожидается ее сохранение на уровне 16%

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, аналитики единогласно ждут ее сохранения на уровне 16% годовых.

Банк России, повысив ключевую ставку в декабре на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16%, сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). В пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для возвращения инфляции к таргету.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что ключевая ставка будет снижаться в 2024 году, точные сроки начала этого процесса будут зависеть от развития ситуации - динамики инфляции, инфляционных ожиданий и кредитования.

"Если говорить о текущем моменте, то темпы роста цен за декабрь и январь несколько снизились по сравнению с тем, где они были в сентябре, октябре, ноябре, но инфляционные ожидания остаются высокими - и даже по некоторым показателям возросли в конце прошлого года", - заявил он тогда. Темпы роста кредитования замедляются, но по-прежнему остаются выше прогнозов на 2024 год, подчеркнул Заботкин.

Очередное заседание совета директоров ЦБ будет опорным. Помимо пресс-релиза (он в связи с последними решениями станет короче), Банк России опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. Также состоится пресс-конференция председателя ЦБ. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу Банк России опубликует 27 февраля 2024 года.

Инфляция в России в январе 2024 года, по данным Росстата, составила 0,86% после 0,73% в декабре 2023 года, превысив ожидания аналитиков (консенсус опрошенных "Интерфаксом" экономистов составлял 0,7%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2024 года немного ускорилась - до 7,44% (аналитики ожидали замедление до 7,3%) с 7,42% на конец декабря 2023 года. Годовая инфляция, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 12 февраля замедлилась до 7,38%.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал краткие данные о динамике инфляционных ожиданий и результаты опроса предприятий. Инфляционные ожидания населения в феврале снизились до 11,9% с 12,7% в январе. Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале немного уменьшились, вернувшись на средний уровень 2023 года.

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16% на заседании в пятницу и пока не даст сигналов о возможном ее снижении на ближайших заседаниях, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Еще рано говорить об устойчивом замедлении инфляции, поскольку снижение темпов роста цен в декабре-январе во многом произошло из-за разовых и временных факторов. ЦБ всё ещё отмечает в своих материалах, что платежеспособный спрос превышает предложение товаров и услуг. Эффекты денежно-кредитной политики начали проявляться, но нужно еще время, чтобы они достаточно повлияли на экономику", - отмечают эксперты.

Экономисты Газпромбанка тоже ждут сохранения ставки ЦБ, так как пока не сформировались устойчивые условия в пользу ее изменения.

"Ренессанс капитал" при сохранении ставки ждет некоторого смягчения сигнала о будущей направленности ДКП. "Инфляционное давление снижается, однако до достижения цели в годовом выражении пока далеко, а инфляционные ожидания остаются повышенными. Потребительская активность показывает уверенную динамику, хотя появляются признаки снижения спроса. Замедление темпов роста кредитования пока компенсируется сохраняющейся сильной динамикой заработных плат", - пишут экономисты в обзоре. Они оценивают текущие денежно-кредитные условия как весьма жесткие.

Ставка останется на уровне 16%, так как инфляция все еще превышает значения, позволяющие достичь целевые 4%, а активность кредитования значительно превосходит ожидания Банка России, считают экономисты инвестбанка "Синара". По их мнению, ЦБ может повысить прогноз по инфляции на 2024 год (сейчас он составляет 4-4,5%). Эксперты ожидают снижения ставки к концу 2024 года до 13% при замедлении инфляции до 6,0%.

ЦБ сохранит прогноз по инфляции на текущий год, чтобы заякорить ожидания, так как февральский консенсус по опросам аналитиков предполагает инфляцию на уровне 4,9%, считают эксперты АО "Астра управление активами". "В пятницу ЦБ вряд ли изменит ставку с текущих 16%, но заседание будет опорным, т.е. регулятор обновит макро-прогноз. Вкупе с сигналом из комментария это самое важное", - отмечают они, ожидая сохранения нейтрального сигнала о будущей ДКП. Аналитики также прогнозируют неизменность диапазона прогноза по средней ключевой ставке на 2024 год в 12,5-14,50%.

Вероятность дальнейшего ужесточения ДКП отсутствует, а возможность какого-либо смягчения позиции ЦБ пока минимальна, считают аналитики ИК "Велес капитал". "Хотя в инфляции начинают постепенно проявляться признаки замедления, процесс пока имеет неустойчивый характер. При этом инфляционные ожидания, играющие важную роль для ЦБ, остаются повышенными. В розничном кредитовании в конце 2023 года наблюдались признаки замедления, однако темпы кредитования корпоративного сектора и выдачи льготной ипотеки оставались повышенными, что поддерживало инфляционные риски со стороны спроса", - подчеркивают эксперты.

Эксперты Россельхозбанка, Совкомбанка и банка "Русский стандарт" тоже ждут сохранения ставки ЦБ в пятницу на уровне 16%.