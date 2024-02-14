Инфляция в России в январе ускорилась до 0,86%

Годовая инфляция ускорилась до 7,44%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в России в январе 2024 года составила 0,86% после 0,73% в декабре 2023 года, 1,11% в ноябре, 0,83% в октябре, 0,87% в сентябре, 0,28% в августе, 0,63% в июле, 0,37% в июне, 0,31% в мае, 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе 2023 года, сообщил Росстат.

Инфляция в январе 2024 года превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,7%, а также оказалась выше динамики, которую давали предварительные недельные оценки (с начала года на 29 января они показывали рост цен всего на 0,62%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2024 года немного ускорилась - до 7,44% (аналитики ожидали замедление до 7,3%) с 7,42% на конец декабря 2023 года после 7,48% на конец ноября, 6,69% на конец октября, 6,00% на конец сентября, 5,15% на конец августа, 4,30% на конец июля, 3,25% на конец июня, 2,51% на конец мая, 2,31% на конец апреля, 3,51% на конец марта, 10,99% на конец февраля, 11,77% на конец января 2023 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в январе 2024 года составил 100,60% (в декабре 2023 года - 0,41%), в годовом выражении - 107,15% (после 106,83% в декабре).

Продовольственные товары в январе подорожали на 1,26% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 8,10%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в январе на 7,30% (в годовом выражении - выросла в цене на 19,64%).

Непродовольственные товары в январе стали дороже на 0,47% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 6,23%).

Услуги в январе подорожали в среднем на 0,78% (в годовом выражении - на 8,08%).

В январе существенно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы - на 20,1%, капусту - на 15,2%, виноград - на 13,6%, помидоры - на 10,6%, морковь - на 9,1%, свеклу - на 8,8%, картофель - на 8,0%, лук - на 7,0%, бананы - на 5,7%, чеснок - на 5,6%. Снизились цены в январе на апельсины - на 5,3% и лимоны на 3,4%.

Среди других продовольственных товаров в январе значительно выросли цены на баранину - на 2,6%, масло оливковое - на 2,4%, рыбу живую и охлажденную -на 2,0%, кетчуп - на 1,9%, масло сливочное - на 1,8%, крупу манную, филе сельди соленое, конфеты шоколадные натуральные - на 1,7%, говядину - на 1,6%.

Одновременно в январе подешевели: куры охлажденные и мороженые - на 2,5%, яйца куриные - на 1,8%, крупа гречневая - на 1,1%, свинина - на 0,7%.

Цены на бензин автомобильный в январе выросли на 0,5%, на дизельное топливо - на 0,1%.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 6 по 12 февраля.

Инфляция с 6 по 12 февраля составила 0,21% после 0,16% с 30 января по 5 февраля и также 0,16% с 23 по 29 января.

Ускорение инфляции во многом объясняется скачком цен на билеты авиаперелета экономическим классом, которые за неделю подорожали сразу на 8,2% (неделей ранее цены на них выросли на 1,8%), что вызвано методологий их расчета - в стоимости учитываются билеты в том числе на месяц вперед, то есть в расчет вошла стоимость билетов в праздничную мартовскую неделю.

С начала месяца рост цен в стране к 12 февраля составил 0,32%, с начала года - 1,18%.

Из данных за 12 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 12 февраля замедлилась до 7,38% с 7,44% на конец января, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,57%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Существенные расхождения в оценке годовой инфляции по разным методологиям связаны с тем фактом, что в феврале 2023 года недельная динамика сильно колебалась - основной рост цен пришелся на первую половину месяца, а в последнюю неделю февраля даже наблюдалась дефляция.

За период с 6 по 12 февраля значительно подорожали: огурцы - на 3,2%, капуста - на 1,8%, свекла - на 1,5%, лук - на 1,2%, помидоры - на 1,1%, картофель - на 0,8%, морковь - на 0,7%, яблоки - на 0,6%, сметана и водка - на 0,4%.

В то же время снизились цены: на крупу гречневую - на 0,7%, мясо кур - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный в среднем практически не изменились, дизельное топливо - снизились за неделю на 0,1%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 12 февраля на уровне 7,57%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 6 по 12 февраля на потребительском рынке инфляция составила 0,21%. В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,23% (с 0,26% неделей ранее). Темпы роста цен на плодоовощную продукцию замедлились до 1,37% (с 1,70% неделей ранее), на остальные продукты - сохранились на уровне прошлой недели (0,13% после 0,10% неделей ранее). На непродовольственные товары на отчетной неделе инфляция составила 0,08% (после 0,02% неделей ранее), в секторе услуг - 0,58% (после 0,18% неделей ранее)", - говорится в обзоре министерства.

Банк России 15 декабря принял ожидаемое решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых.

ЦБ при этом сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорилось в заявлении ЦБ.

В декабрьском пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету ЦБ.

"Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорилось в пресс-релизе. Прогноз ЦБ по инфляции в стране на 2024 год равен 4-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.

Все аналитики, опрошенные "Интерфаксом на этой неделе, ждут сохранения ставки ЦБ в ближайшую пятницу на уровне 16%.