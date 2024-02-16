Розничные продажи водки в РФ в январе сохранились на уровне 2023г, вина - выросли на 2,9%

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россияне в январе 2024 года купили 6,164 млн декалитров (дал) водки, что соответствует показателю января прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажи коньяка выросли на 8,5%, до 1, 152 млн дал, других спиртных напитков - на 17,2%, до 1,078 млн дал.

Всего в январе было продано 9,638 млн дал спиртных напитков (крепостью более 9 градусов), что на 3,9% больше, чем годом ранее.

Розничные продажи тихих вин составили 4,165 млн дал (на 2,9% больше), игристых (шампанских) - 2, 008 млн дал (на 7,7% больше), ликерных - 96,1 тыс. дал (на 15,2% больше).

Кроме того, слабоалкогольной продукции было продано 1,6 млн дал, что на 2,8% превышает показатель января прошлого года.

Всего за январь в рознице было куплено 18,769 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 3,1% больше, чем годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль также проанализировал структуру продаж алкогольной продукции в 2023 году и пришел к выводу, что общая "градусность" реализуемого алкоголя снижается. Так, доля водки в общем объеме продаж сократилась с 33% в 2022 году до 32,1% в 2023 году, доля винодельческой продукции - с 9,1% до 8,8%. В то же время доля слабого алкоголя (крепость менее 9 градусов) выросла с 1,3% до 1,5%.

Доля напитков брожения (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) осталась на прежнем уровне - 39,4%. Причем средние цены производителей этой продукции, по данным ЕГАИС, выросли. Так, цена пива крепостью от 0,5 до 8,6 градуса повысилась на 17,8% (с 66,35 до 78,2 рубля за литр), пивных напитков - на 25% (с 80,36 до 100,43 рубля), сидра - на 19,6% (с 90,09 до 107,8 рубля), пуаре - в 2 раза (с 96,27 до 193,96 рубля), медовухи - на 10,7% (со 100,93 до 111,75 рубля за литр).