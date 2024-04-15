Розничные продажи водки в России в I квартале выросли на 1,6%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В России в I квартале 2024 года розничные продажи водки составили 18,4 млн декалитров (дал), что на 1,6% больше, чем в январе-марте 2023 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Коньяка было продано 3,5 млн дал (на 9,6% больше), всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов - 29 млн дал (на 5,6% больше).

Розничная продажа тихих вин выросла на 4,2%, до 13,2 млн дал, игристых (шампанских) - на 13,3%, до 5,4 млн дал, ликерных - на 13,9%, до 292,4 тыс. дал.

Реализация слабоалкогольных напитков увеличилась на 8,2%, до 4,59 млн дал.

Всего в первом квартале было продано 56,1 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 5,4% больше, чем годом ранее.