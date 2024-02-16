Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и выросшей нефтью (Brent превысила $82,8 за баррель), игроки ожидают решения Банка России по ключевой ставке и дальнейшей монетарной политике. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, лидируют в росте акции "Новолипецкого металлургического комбината".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3270,75 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1114,61 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 0,8%.

Доллар стоит 92,42 рубля (+0,17 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,4% "префы"), "Магнита" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-0,3%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, общий благоприятный фон настраивает на продолжение роста рынка акций РФ, не исключены попытки индекса МосБиржи обновить максимум за 2 года и протестировать "круглую" отметку 3300 пунктов. В центре внимания инвесторов риторика Банка России по итогам заседания, способная скорректировать ожидания по траектории движения ключевой ставки в обозримой перспективе и, как следствие, определить настроения при завершении торговой сессии и недели.

Торги расписками TCS Group на МосБирже с пятницы приостановлены из-за редомициляции. По мнению Локтюхова, после смены юрисдикции навес предложения в бумагах TCS будет оперативно "впитан" крупными игроками, и можно допустить, что сильной просадки котировок с текущих уровней может и не быть. Инвестиционный профиль компании, способной продолжать демонстрировать высокие темпы роста финпоказателей и вернуться к выплате дивидендов, выглядит крайне привлекательно, считает аналитик.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова, главным событием дня станет заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. Есть уверенность, что ставку регулятор менять не будет, а его риторика останется довольно жесткой, намекающей на то, что и на следующем заседании не стоит ждать смягчения денежно-кредитной политики. Новости от ЦБ РФ могут увеличить волатильность на валютных торгах, считает эксперт.

На рынке акций РФ все идет по плану: просадки быстро выкупаются. Акции Сбербанка вышли на "финишную прямую" - все ждут тестирования отметки 300 руб. за акцию. В районе этой цели может начаться консолидация и даже попытки сыграть на понижение. Но маловероятно, что они будут длительными и активными, очень скоро Сбер возобновит подъем, считает Антонов.

Фондовые индексы США и Азии

В США в четверг индексы акций поднялись на 0,3-0,9% во главе с Dow, обновил максимум S&P 500 (+0,6%, до 5029,73 пункта). Инвесторы позитивно отреагировали на слабые макроэкономические статданные, восприняв их как сигнал скорого снижения ставок Федрезерва.

Как стало известно в четверг, розничные продажи в Штатах в январе упали на 0,8% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали сокращения всего на 0,1%, по данным Trading Economics. Кроме того, по пересмотренным данным, в декабре розничные продажи увеличились на 0,4%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Худшие, чем ожидалось, статданные усилили надежды рынка на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может приступить к снижению ставок в ближайшие месяцы, отмечает MarketWatch.

В Азии в пятницу индексы акций также растут (японский Nikkei 225 поднялся на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,5%, Китай закрыт на новогодние праздники), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

Японский индекс Nikkei 225 вплотную приблизился к максимальной отметке за 34 года. Подъему японского рынка способствует ослабление курса иены, а также переток средств инвесторов с китайского рынка, отмечает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены стабилизировались после роста накануне, неделя завершается в "плюсе" из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $82,82 за баррель (-0,04% и +1,5% накануне), мартовская цена WTI - $78,14 за баррель (+0,1% и +1,8% в четверг).

С начала недели Brent и WTI прибавили в цене 0,8-1,5% из-за опасений перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. В то же время рост сдерживается данными о скачке запасов нефти в США более чем на 12 млн баррелей.