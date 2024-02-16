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Brent торгуется у $82,76 за баррель

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок движутся разнонаправленно вечером в пятницу.

К 18:21 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,12%), до $82,76 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,08 (0,1%), до $78,1 за баррель.

"В целом я думаю, что цены на нефть скорее будут расти, чем снижаться, поскольку негативных факторов не так много", - заявил MarketWatch аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада, отметив меры воздействия на рынок со стороны ОПЕК, напряженность на Ближнем Востоке и надежды на улучшение в ближайшие кварталы экономической ситуации в Китае.

WTI ОПЕК Brent Китай
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