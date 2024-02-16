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Ставки по ипотеке в США достигли максимума за два месяца

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США достигли максимума за два месяца вслед за ускорением инфляции.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,77% годовых по сравнению с 6,64% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,32%.

Пятнадцатилетние кредиты в настоящее время предоставляются в среднем под 6,12% годовых против 5,90% неделей ранее и 5,51% год назад.

"Вслед за ростом потребительских цен сильнее, чем ожидалось, ставки по ипотечным кредитам на этой неделе выросли, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Экономика в этом году показывает хорошие результаты, и ставки могут оставаться высокими еще долгое время".

По его словам, потенциально это может привести к ослаблению спроса в традиционно активный весенний сезон покупки жилья.

"По нашим данным, количество заявок на ипотеку для покупки дома с начала 2024 года сократилось более чем в половине всех штатов по сравнению с прошлым годом", - сказал эксперт.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу находится в районе 4,27% годовых по сравнению с 4,17% неделей ранее.

США Freddie Mac
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