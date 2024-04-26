Ставки по ипотеке в США выросли 4-ю неделю подряд

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США выросли по итогам четвертой недели подряд.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 7,17% годовых по сравнению с 7,1% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,43%.

Пятнадцатилетние кредиты в настоящее время предоставляются в среднем под 6,44% годовых против 6,39% неделей ранее и 5,71% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

"Несмотря на то, что ставки выросли более чем на полпроцента с первой недели года, покупательский спрос остается стабильным, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Поскольку ставки остаются высокими в течение длительного времени, многие покупатели жилья приспосабливаются, о чем свидетельствует опубликованный на этой неделе отчет о том, что продажи новостроек продемонстрировали самый большой рост с декабря 2022 года".

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу находится в районе 4,673% годовых по сравнению с 4,626% неделей ранее.