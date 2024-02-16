Goldman спрогнозировал, что рост ВВП Индии будет превышать 6% до конца десятилетия

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Темпы экономического роста в Индии, вероятно, будут превышать 6% до конца текущего десятилетия, прогнозирует главный экономист Goldman Sachs Group Inc. по этой стране Сантану Сенгупта.

Долгосрочный потенциал роста экономики "движется к 6,5% или чуть выше", сказал Сенгупта в интервью Bloomberg TV.

Эксперт прогнозирует подъем ВВП Индии на 6,3% в следующем финансовом году, который стартует в апреле. Прогноз Резервного банка Индии (RBI) предполагает рост экономики в предстоящем фингоду на 7%.

Демографическая ситуация в Индии, крупные бюджетные расходы и высокий потребительский спрос делают страну "благоприятным направлением для инвестиций", отметил Сенгупта.

Goldman Sachs ожидает, что рост инвестиций частного сектора Индии ускорится после парламентских выборов в стране, которые пройдут в этом году. Бизнес быстро избавлялся от долгов, и в данный момент балансы компаний "являются одними из самых чистых за последние 20 лет", говорит Сенгупта.

По его словам, индийский ЦБ может снизить ключевую процентную ставку дважды во второй половине текущего года. При этом RBI, вероятно, дождется уменьшения ставки Федеральной резервной системой, прежде чем сам смягчит политику.

Если экономическая динамика в Индии будет хуже, чем ожидается, Центробанку придется опускать ставку быстрее и резче, считает эксперт.

В феврале RBI сохранил ключевую ставку на уровне 6,5% годовых. Индийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 250 базисных пунктов с мая 2022 года, и в настоящее время она находится на максимуме с января 2019 года.