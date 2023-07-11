Goldman спрогнозировал, что Индия станет второй по величине экономикой мира к 2075 г.

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Индийская экономика в ближайшие полвека обгонит не только Японию и Германию, но и США, заняв второе место в мире к 2075 году, уступив только Китаю, полагают аналитики Goldman Sachs.

В настоящее время Индия занимает пятое место по объему ВВП.

По мнению аналитиков Goldman, локомотивами роста индийской экономики станут не только растущее население, но и активное развитие инноваций и технологий, подъем капиталовложений и увеличение производительности труда.

Соотношение численности неработающих категорий населения к численности людей трудоспособного возраста (так называемый "коэффициент зависимости") в Индии в ближайшие два десятилетия будет одним из самых низких в регионе, отметил экономист индийского подразделения Goldman Sachs Сантану Сенгупта.

При этом Индии требуется увеличить долю участия населения в рабочей силе, особенно это касается женщин, сказал экономист.

"Лишь 20% женщин трудоспособного возраста трудоустроены в Индии", - говорится в другом отчете банка. Во многом это связано с тем, что многие индийские женщины заняты в индивидуальном производстве, которое не учитывается при формальном подсчете занятости.

Индийский ВВП в январе-марте вырос на 6,1% в годовом выражении. По итогам текущего года, как ожидается, экономика страны вырастет на 7,2%.