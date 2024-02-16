Энергетическая компания EDF вернулась к чистой прибыли в 2023 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Французская энергетическая компания Electricite de France SA (EDF) в 2023 году вернулась к чистой прибыли, несмотря на расходы на обесценение строящихся активов британской АЭС Hinkley Point C в размере 11,151 млрд евро.

Чистая прибыль EDF в прошлом году составила 10,016 млрд евро против рекордного убытка в 17,94 млрд евро, зафиксированного годом ранее из-за приостановок работы управляемых ею атомных электростанций.

Расходы на обесценение Hinkley Point C связаны с изменением сроков реализации и стоимости проекта. В январе EDF отложила ввод ее первого реактора в эксплуатацию на несколько лет, до 2029 года, и заявила, что строительство станции обойдется примерно в 46 млрд фунтов стерлингов ($57,9 млрд) по сравнению с представленными в 2015 году изначальным бюджетом в 18 млрд фунтов, пишет Financial Times.

Без учета разовых факторов прибыль EDF в 2023 году составила 18,481 млрд евро.

При этом выручка сократилась до 139,715 млрд евро со 143,476 млрд евро.

Расходы на закупку топлива и энергоносителей снизились до 80,989 млрд евро со 121,01 млрд евро.

Производство на французских АЭС в минувшем году выросло на 41,4 ТВт.ч - до 320,4 ТВт.ч. Компания ожидает, что в 2023 году генерация на них будет находиться в районе 315-345 ТВт.ч, в 2025-2026 годах - 335-365 ТВт.ч.