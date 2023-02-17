Компания EDF получила чистый убыток в 18 млрд евро в 2022 г. из-за приостановок работы АЭС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Французская энергетическая компания Electricite de France SA (EDF) завершила 2022 год с чистым убытком в размере 17,94 млрд евро из-за приостановок работы управляемых ею АЭС, а также падения стоимости финансовых инструментов, сообщается в отчетности.

По итогам 2021 года компания получила чистую прибыль в 5,113 млрд евро. В расчете на акцию убыток составил 5,03 евро против прибыли в 1,36 евро.

При этом выручка в прошлом году увеличилась на 70%, до 143,48 млрд евро, благодаря росту цен на электроэнергию. Однако расходы на закупку топлива и энергоносителей взлетели в 2,7 раза и превысили 121 млрд евро.

Производство на французских АЭС снизилось на 81,7 ТВт.ч - до 279 ТВт.ч. При этом сама компания прогнозировала осенью, что выработка будет находиться у нижней границы объявленного ранее диапазона 280-300 ТВт.ч. Последний раз данный показатель опускался ниже 300 ТВт.ч в 1990 году.

Между тем генерация на британских АЭС в 2022 году увеличилась на 1,9 ТВт.ч, достигнув 43,6 ТВт.ч.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время работают 43 из 56 реакторов EDF по сравнению с 30 реакторами на конец ноября.

Приостановка работы АЭС

Коррозия труб, обнаруженная на ряде реакторов, привела к приостановке их работы прошлым летом. В результате EDF была вынуждена покупать электроэнергию на оптовом рынке Европы, где цены резко выросли после начала спецоперации на Украине.

Компания заявила, что перебои в работе АЭС обошлись ей в 29,1 млрд евро. Решение правительства Франции ограничить цены на электроэнергию стоило ей еще 8,5 млрд евро. Необычно низкая выработка гидроэлектроэнергии, вызванная летней засухой, снизила прибыль EDF еще на 2,5 млрд евро. В результате чистый убыток в 2022 году стал одним из крупнейших в истории французской корпорации, отмечает The Wall Street Journal.

Компания ожидает, что в 2023 году генерация на французских АЭС будет находиться в районе 300-330 ТВт.ч.

Котировки акций EDF торгуются в пятницу практически на уровне закрытия предыдущей сессии. Рыночная стоимость компании за последний год подскочила в 1,5 раза (до 46 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил менее 6%.