Фонд-наследник Vostok Nafta распродает оставшиеся российские активы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Шведский фонд VNV Global сообщил о выходе из пула российских медицинских проектов - "Напоправку", "Доктор рядом" и BestDoctor, а также из капитала туристического сервиса OneTwoTrip.

В отчете VNV Global за 2023 год говорится, что доля в OneTwoTrip была продана в III квартале 2023 года за $1,4 млн. Из проекта "Напоправку" фонд вышел в IV квартале, сумма сделки составила $0,1 млн.

Кроме того, VNV Global заключил соглашение о продаже долей в Best Doctor и "Докторе рядом", но "технически" еще остается совладельцем этих проектов - "до окончательного исполнения условий соглашения".

В материалах VNV Global говорится, что доля фонда в "Докторе рядом" (разрабатывает цифровые медицинские сервисы) - 26,7%, в BestDoctor (развивает экосистему медицинских и страховых сервисов) - 10,6%, в сервисе онлайн-записи к врачам "Напоправку" - 21,4%. VNV также принадлежало 21,1% онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

Покупатель не называется, сообщается лишь, что это директор одной из портфельных компаний VNV Global.

VNV Global до середины 2020 года работал под названием Vostok New Ventures.

Компания была основана как Vostok Nafta в 1996 году предпринимателем Адольфом Лундином для инвестиций в компании топливно-энергетического сектора России и СНГ. Это был один из ведущих игроков российского фондового рынка, а ключевой инвестицией Vostok Nafta были акции "Газпрома".

В 2007 году фонд решил выделить инвестиции, не связанные с "Газпромом", в новую компанию - New Vostok Nafta, а "старая" Vostok Nafta получила название Vostok Gas.

В 2012-2013 гг. Vostok Nafta распродала весь свой рыночный портфель и трансформировалась в фонд прямых инвестиций с фокусом на компании новой экономики. При этом фонд, самой крупной инвестицией которого был сервис онлайн-объявлений Avito, сохранял в названии отсылку к российскому рынку через "исторический" бренд Vostok.