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Шведский фонд VNV Global передумал продавать долю в Gett

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Шведский фонд VNV Global (до 2020 года - Vostok New Ventures) останется акционером Gett, ранее объявленная им сделка по продаже доли в сервисе заказа такси не будет завершена.

"Несмотря на значительные усилия, предпринятые для закрытия сделки, VNV Global и другие акционеры Gett вместе с потенциальным покупателем приняли решение не доводить ее до завершения", - заявил фонд.

VNV Global объявил о намерении продать долю в Gett израильской IT-компании Pango Pay & Go за $83 млн в мае 2024 года. Pango, оператор платформы цифровых сервисов для водителей, также договорилась о выкупе долей других акционеров Gett - Access Industries и MCI Capital. В общей сложности Pango планировала заплатить за сервис $175 млн.

В марте 2025 года VNV Global сообщил, что сделка вызвала вопросы у антимонопольного регулятора Израиля, и это может помешать ее закрытию. Тогда фонд отмечал, что стороны работают над устранением сомнений регулятора.

Gett продолжает демонстрировать сильные операционные показатели, говорится в пресс-релизе VNV Global, опубликованном в среду. Совокупный объем заказов сервиса за 12 месяцев (до марта 2025 года включительно) составил $520 млн, EBITDA - порядка $17 млн. Объем денежных средств и их эквивалентов на балансе Gett на 31 марта 2025 года превышал $60 млн. Фонд ожидает, что Gett выплатит акционерам разовые дивиденды позднее в этом году, с учетом ее сильных показателей и денежного потока.

Gett прекратил поддержку и обеспечение функционирования мобильного приложения для водителей из России с 1 июня 2022 года. Сервис работает в Израиле и Великобритании.

VNV Global до середины 2020 года работал под названием Vostok New Ventures. Компания была основана как Vostok Nafta в 1996 году предпринимателем Адольфом Лундином для инвестиций в компании топливно-энергетического сектора России и СНГ. Это был один из ведущих игроков российского фондового рынка, а ключевой инвестицией Vostok Nafta были акции "Газпрома". В 2007 году фонд решил выделить инвестиции, не связанные с "Газпромом", в новую компанию - New Vostok Nafta, а "старая" Vostok Nafta получила название Vostok Gas. В 2012-2013 годах Vostok Nafta распродала весь свой рыночный портфель и трансформировалась в фонд прямых инвестиций Vostok New Ventures с фокусом на компании новой экономики.

Gett Израиль Адольф Лундин VNV Global Pango Vostok New Ventures Швеция
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