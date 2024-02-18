Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Украина продолжает получать от России деньги за транзит газа в Европу, несмотря на боевые действия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. Агрессор, агрессор, а денежки не пахнут, кассируют денежки за транзит. Об этом тоже мало кто говорит", - сказал глава государства в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Фрагмент интервью журналист выложил в своем телеграм-канале.

"Деньги-то они от "Газпрома" получают? Получают", - добавил Путин. Он напомнил, что "одна нитка газопровода работает через Украину, но есть еще одна - украинская сторона ее закрыла". "Не мы, а они ее закрыли. В чем смысл закрытия?" - заметил президент.

"В чем проблема-то - открыть вторую нитку, для Германии. Да пожалуйста. Нас-то в чем обвинять", - отметил Путин, напомнив, что есть еще и маршрут поставок газа через Польшу.

Глава государства также заявил, что европейцы сами должны решать, нужен ли им российский газ.

"Пусть (европейцы) сами решают, надо им - пусть берут (газ), не надо - мы обойдемся", - сказал президент РФ.

Путин добавил, что все зависит только от решения правительства ФРГ. "Северный поток 2" - одна нитка сохранилась, несмотря на теракт", - сказал он.

На "Северном потоке 2", продолжил президент, "вентиль открутите, скажите: "Мы хотим получать", завтра начнут получать. Неделя нужна. Ну не хотят, видимо, рассчитывали, что, если они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но необратимые процессы у них фактически начинают наступать", - сказал Путин.

Промышленность, по его словам, переезжает в другие страны, в том числе, США, где созданы более благоприятные условия и где энергоносители оказались дешевле.

"Мы, слава богу, справляемся. Мы на другие маршруты направили (поставки - ИФ), если речь идет о загранице, мы больше начинаем работать над собственной газификацией, над использованием этих энергоносителей для решения внутриэкономических проблем не только в системе ЖКХ, но и для экономики, промышленности", - заявил президент.

При этом он согласился с тем, что прежде объемы поставок энергоносителей приносили больше денег, "может, было веселее, но с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше, потому что у нас не энергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами, чем раньше". "Это всегда, когда просто деньги получать, тогда зависимость возникает, когда нужно подумать, тогда включаются другие механизмы, они у нас заработали", - сказал Путин.